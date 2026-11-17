रोहित कुमार, चंडीगढ़। कनाडा के ब्रैम्पटन में पील रीजनल पुलिस ने चोरी की महंगी गाड़ियों को विदेश भेजने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान करीब 45 लाख कनाडाई डॉलर मूल्य की 96 चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं। मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कुल 231 आरोप लगाए गए हैं।

गिरफ्तार आरोपितों में पंजाब मूल के दो युवक भी शामिल हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि गिरोह चोरी की गाड़ियों को शिपिंग कंटेनरों में छिपाकर कनाडा के बंदरगाहों के रास्ते पश्चिमी अफ्रीका भेजने की तैयारी कर रहा था।

पील रीजनल पुलिस ने इस पूरे अभियान को 'प्रोजेक्ट कैडेटा' नाम दिया था। इसकी शुरुआत मार्च 2026 में कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के साथ मिलकर की गई थी। जांच की शुरुआत ब्रैम्पटन स्थित एक वेयरहाउस से हुई, जिसका इस्तेमाल चोरी की गाड़ियों को एकत्र करने और विदेश भेजने से पहले ठिकाने के रूप में किया जा रहा था। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को ग्रेटर टोरंटो एरिया और आसपास के इलाकों में फैले बड़े नेटवर्क का पता चला।

गिरफ्तार किए गए लोगों में ब्रैम्पटन निवासी 26 वर्षीय करमवीर सिंह और बिना स्थायी पते के रहने वाला 25 वर्षीय जसप्रीत सिंह भी शामिल हैं। इनके अलावा टोरंटो निवासी ओडेवाले अब्राहम, तोसिन ओयेबाडे, ओलुयेमी सोडाडे और ओलुवासेयी बामेके सहित अन्य आरोपितों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस ने गिरोह के पांच प्रमुख सदस्यों की पहचान की है।