रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' पढ़कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि किताब के कई प्रसंगों ने उन्हें पुराने दिनों की याद दिला दी। दिल्ली में किताब के विमोचन समारोह में कैप्टन की मौजूदगी और राहुल गांधी की ओर से उनका जिक्र किए जाने के बाद पंजाब की राजनीति में कांग्रेस में उनकी वापसी की चर्चाएं फिर शुरू हो गईं।

सोनिया गांधी ने भी कैप्टन के कार्यक्रमों में की थी शिरकत कैप्टन ने सोनिया गांधी के कार्यक्रम में पहुंचने के पीछे किसी राजनीतिक मकसद से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किताब के विमोचन समारोह में आमंत्रित किया था। जब उन्होंने अपनी किताबों का विमोचन किया था तो सोनिया गांधी भी उनके कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं। ऐसे में उनका निमंत्रण स्वीकार कर दिल्ली आना स्वाभाविक था।

कांग्रेस में दोबारा शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्होंने दोटूक कहा, 'नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सोनिया जी ने मुझे अपनी किताब के विमोचन समारोह में बुलाया था। मुझे यहां आकर बहुत खुशी हुई।' कांग्रेस में वापसी के विकल्प खुले होने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम पूरी तरह किताब के विमोचन से जुड़ा है।

राहुल के इस किस्से ने भी कार्यक्रम में कैप्टन की मौजूदगी को राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया। इससे पहले राहुल गांधी की ओर से कैप्टन की तारीफ किए जाने के बाद भी दोनों नेताओं के पुराने संबंधों को लेकर चर्चा हुई थी।

भाजपा में चार साल, लेकिन कुछ नहीं मिला कैप्टन की कांग्रेस में वापसी की अटकलों की एक वजह भाजपा को लेकर उनके हालिया बयान भी हैं। उन्होंने कहा था कि भाजपा में आए उन्हें चार साल हो चुके हैं, लेकिन पार्टी में आकर उन्हें कुछ नहीं मिला। उनका मानना है कि भाजपा पंजाब को ठीक से नहीं समझती और उसे राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए अनुभवी नेताओं से सलाह लेनी चाहिए।

वह यह भी कह चुके हैं कि कांग्रेस हाईकमान के नेताओं के साथ उनके आज भी अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं। हालांकि, कैप्टन पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी राजनीति अब भाजपा में ही है और वह कांग्रेस में नहीं जाएंगे।