राहुल के बाद अब प्रियंका गांधी भी पंजाब में करेंगी चुनावी शंखनाद, अगले सप्ताह परगट सिंह- सचिन पायलट के साथ होगी मीटिंग
कांग्रेस 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर रही है, राहुल गांधी की सफल रैली के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे की योजना है।
HighLights
राहुल गांधी की रैली के बाद प्रियंका गांधी का पंजाब दौरा।
कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रही है।
दिवाली के बाद पंजाब कांग्रेस चुनावी मोड में काम करेगी।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चार नवंबर को संगरूर के फागुवाला गांव में राहुल गांधी की इंसाफ रैली के बाद अब पार्टी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पंजाब लाने की तैयारी में जुट गई है।
राहुल गांधी की रैली में पार्टी को मिले काफी सकारात्मक रिस्पांस के बाद कांग्रेस हाईकमान अब राज्य में राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता बनाए रखना चाहता है।
इसी कड़ी में प्रियंका गांधी के पंजाब दौरे को लेकर कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व के बीच बातचीत चल रही है। उनका कार्यक्रम लुधियाना में आयोजित करने की संभावना है। हालांकि, दौरे की तारीख और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिवाली के बाद दे दिया जाएगा।
कांग्रेस की रणनीति है कि विधानसभा चुनाव तक पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के पंजाब दौरे लगातार होते रहें, ताकि चुनावी अभियान को गति देने के साथ संगठन को भी सक्रिय रखा जा सके। प्रियंका गांधी के संभावित दौरे को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
छह नवंबर को होगी बैठक
इसी सिलसिले में छह नवंबर को पंजाब कांग्रेस प्रधान परगट सिंह और प्रदेश कांग्रेस के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे। उनके साथ यूथ कांग्रेस के प्रधान शुभम शर्मा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे।
दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पंजाब में चुनावी तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में संगरूर रैली के बाद आगे की रणनीति, संगठन की सक्रियता और राष्ट्रीय नेताओं के पंजाब दौरों को लेकर विचार-विमर्श किया गया।
दिवाली के बाद अगले सप्ताह से पंजाब कांग्रेस पूरी तरह चुनावी मोड में काम शुरू करेगी। परगट सिंह और पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे।
इसमें विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं, संगठन के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं और जिला स्तर पर पार्टी की स्थिति का फीडबैक लिया जाएगा। संभावित उम्मीदवारों को लेकर जिला अध्यक्षों से लिखित राय भी मांगी जाएगी।
पार्टी की कोशिश है कि टिकट वितरण से पहले ही दावेदारों और स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद दूर कर लिए जाएं, ताकि चुनाव के समय बगावत और विरोध की स्थिति न बने।
चन्नी की अगुवाई में साइकिल रैली से शुरू होगा चुनाव प्रचार
कांग्रेस अब चुनावी प्रचार गतिविधियां शुरू करने की तैयारी में भी जुट गई है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन एवं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने संगरूर रैली के बाद अपनी टीम के साथ बैठक कर प्रचार अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की है।
इसमें परगट सिंह भी शामिल हुए। प्रस्ताव के अनुसार, चमकौर साहिब से चन्नी की अगुवाई में करीब दो हजार साइकिलों के साथ रैली निकालने की योजना है। यह रैली पंजाब के विभिन्न जिलों से गुजरेगी।
इसका प्रस्ताव मंजूरी के लिए हाईकमान को भेजा गया है। पार्टी की योजना 15 नवंबर के आसपास चुनावी प्रचार गतिविधियां शुरू करने की है।
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