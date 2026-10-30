2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय, मल्लिकार्जुन खरगे ने कल दिल्ली में बुलाई पंजाब सांसदों की बैठक

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के सभी सांसदों की अहम बैठक बुलाई है।

बैठक में शामिल होने के लिए पंजाब के सभी कांग्रेस सांसदों को निर्देश दिए गए हैं। शनिवार सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों और पंजाब में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा होने की संभावना है।

जानकारी के अनुसार, बैठक में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व मुख्यमंत्री एवं जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, डॉ. अमर सिंह, डॉ. सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित पंजाब के अन्य कांग्रेस सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है। हाईकमान की ओर से बुलाई गई इस बैठक को पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।