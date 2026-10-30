2030 हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए पंजाब, ओडिसा और तमिलनाडु सबसे आगे, जल्द हो सकता है फैसला

डिजिटल डेस्क, जालंधर। भारत में साल 2030 में होने वाले पुरुष और महिला हॉकी विश्व कप की मेजबानी को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने शुक्रवार को एक साक्षात्कार में जानकारी दी। ओडिसा दो बार पुरुष विश्व कप की मेजबानी कर चुका है, जबकि तमिलनाडु ने पिछले साल चेन्नई और मदुरै में पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन किया था।

भारतीय हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले पंजाब ने कभी इस मेगा इवेंट की मेजबानी नहीं की है। यह राज्य वर्तमान में पुरुषों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है, जो 17 वर्षों में इसका पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। पंजाब द्वारा आयोजित आखिरी अंतरराष्ट्रीय हॉकी इवेंट 2009 में गोल्ड कप था।

देश के हर कोने में है हॉकी उन्होंने कहा कि वे देश के हर कोने तक हॉकी पहुंचाना चाहते हैं। तमिलनाडु ने कई ओलंपियन दिए हैं, और पिछले साल हम जूनियर विश्व कप वहां लेकर गए थे। पंजाब अब एक उदाहरण है। अब हम मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी ले जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में अब तक कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित नहीं हुआ है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 19 से 28 नवंबर तक भोपाल में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से में हॉकी ले जाने का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

पंजाब की समृद्ध हॉकी विरासत का सम्मान भोला नाथ ने कहा कि पंजाब को चल रही एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि इसकी समृद्ध हॉकी विरासत है और राष्ट्रीय टीम में राज्य से बड़ी संख्या में खिलाड़ी हैं। उन्होंने बताया कि जब वे हॉकी इंडिया का महासचिव बने, तो देखा कि टीम के अधिकांश खिलाड़ी पंजाब से थे। पंजाब के लड़कों से बात की, तो वे कहते थे कि वे दुनिया भर के देशों में खेल चुके हैं, लेकिन उनके माता-पिता ने उन्हें कभी कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते नहीं देखा था।

इसलिए, पंजाब में एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करना चाहता था। उन्होंने आगे कहा कि बातचीत चल रही थी, और एक दिन वे भगवंत सिंह मान से मिले और उनसे इस बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि वह तैयार हैं और इसे करेंगे।

विदाई टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों की राय इस महीने की शुरुआत में साफ था कि चार वरिष्ठ खिलाड़ी्, मनदीप सिंह, जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास और नीलकंता शर्मा, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में अपने फेयरवेल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि राष्ट्रीय चयनकर्ता 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक से पहले एक सुचारू बदलाव सुनिश्चित करना चाहते थे।