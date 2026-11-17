डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब की पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ को 26 जनवरी 2027 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी में प्रदर्शित किया जाएगा। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कही है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य ने बैलगाड़ियों को दर्शाने वाला एक झांकी डिजाइन प्रस्तुत किया है, जिसमें पारंपरिक खेल और पंजाब की सांस्कृतिक विरासत के साथ इसके जुड़ाव को उजागर किया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे कहा कि गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस बार, हमने परेड के लिए बैलगाड़ियों को प्रदर्शित करने वाला एक डिज़ाइन भी प्रस्तुत किया है, क्योंकि यह हमारा खेल है, हमारा पारंपरिक खेल है। उन्होंने झांकी के बारे में बताते हुए कहा-