'गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर खुले करतारपुर कॉरिडोर', मुख्यमंत्री मान ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

रोहित कुमार, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा खोलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नानक नाम लेवा संगत रोजाना उन गुरुद्वारों के खुले दर्शन-दीदार के लिए अरदास करती है, जिनसे देश के बंटवारे के बाद वह बिछुड़ गई थी।

संगत की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब विधानसभा में भी कॉरिडोर खोलने के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री सिख संगत की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द ही कॉरिडोर दोबारा खोलने की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह घोषणा संगत के लिए विशेष महत्व रखेगी।

वहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी केंद्र सरकार से करतारपुर साहिब का लांघा दोबारा खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर संगत की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार को कॉरिडोर खोलने की पहल करनी चाहिए। धालीवाल ने संगत की उस भावना को सामने रखा, जिसके तहत श्रद्धालु लंबे समय से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कॉरिडोर पहले कोरोना महामारी के कारण 16 मार्च 2020 को बंद किया गया था। करीब 20 महीने बाद 17 नवंबर 2021 को इसे दोबारा खोल दिया गया। इसके बाद श्रद्धालु नियमित रूप से करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जाने लगे थे। हालांकि, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर सात मई 2025 से भारत की ओर से कॉरिडोर की यात्रा फिर स्थगित कर दी गई।

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भी नवंबर 2026 में कहा है कि वह भारत की ओर से प्रतिबंध हटाए जाने पर श्रद्धालुओं के स्वागत और उनकी यात्रा की व्यवस्था के लिए तैयार है। श्री करतारपुर साहिब वह पवित्र स्थान है, जहां श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।