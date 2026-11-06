पाकिस्तान की नापाक चाल.... पंजाब के सीएम भगवंत मान को वीजा देने पर कर रहा विचार

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में हमेशा दखल देने की कोशिश करता रहता है। वह हमेशा इस बात की ताक में रहता है कि जहां भी मौका मिले वह भारत सरकार को बेवजह कटघरे में खड़ा कर वैश्विक मंच पर वाहवाही लूटे।

अब उसने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बहाने नई कूटनीतिक चाल चलते हुए एक बयान दिया है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि यदि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पाकिस्तान आना चाहें तो वह उन्हें वीजा देने पर विचार कर सकता है। उसने यह भी कहा कि भारत सरकार मान को पाकिस्तान जाने की अनुमति देती है या नहीं, यह एक बिल्कुल अलग मामला है।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) नेता की संभावित यात्रा से जुड़े एक सवाल के जवाब में यह बात कही। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को मान ने कहा था कि उन्हें 27 नवंबर को लाहौर में होने वाले विश्व पंजाबी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति एक जैसी है। यहां से कई कवि वहां जाएंगे। मान ने यह इच्छा भी जताई थी कि यदि करतारपुर कारिडोर फिर से खुलता है तो पंजाब विधानसभा के सभी विधायक वहां दर्शन करने जाएं। सात मई 2025 से भारतीय पक्ष की ओर से तीर्थयात्रियों के लिए यह कारिडोर बंद है।