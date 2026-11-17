राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया भुगतान का मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक का असर डीए मामले में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर नहीं पड़ेगा। यानी राज्य सरकार को डीए मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक दिसंबर को निर्धारित है। राज्य सरकार उस दिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कर्मचारियों और पेंशनरों का बकाया महंगाई भत्ता जारी करने के संबंध में अपना प्रस्ताव और योजना पेश करेगी।