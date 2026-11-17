रोहित कुमार, चंडीगढ़। कनाडा के सरे शहर में वॉलमार्ट स्टोर की पार्किंग में अज्ञात हमलावरों ने कार में बैठे पंजाबी मूल के 23 वर्षीय युवक और उसकी 24 वर्षीय गर्लफ्रेंड की गोलियां मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने लाल रंग की फोर्ड मस्टैंग कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। पुलिस को वारदात के करीब 13 मिनट बाद घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक सफेद रंग की सेडान कार जलती हुई मिली।

शुरुआती जांच में दोनों हत्याओं के पीछे संगठित अपराध की आशंका जताई जा रही है। ब्रिटिश कोलंबिया की इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम (IHIT) की सार्जेंट फ्रेडा फोंग ने सोमवार को बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि हमलावरों ने विशेष रूप से इस जोड़े को निशाना बनाया था।

उन्होंने कहा कि वारदात में संगठित अपराध से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी इसे गैंगवार या गैंगस्टर हत्या घोषित नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक, युवक पहले भी हथियार और आग्नेयास्त्रों से जुड़े मामलों में पुलिस के रडार पर रहा था।

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वारदात के करीब 13 मिनट बाद रात 10 बजकर 51 मिनट पर घटनास्थल से कुछ दूरी पर प्रिंसेस ड्राइव के 9700 ब्लॉक में एक सफेद सेडान कार आग की लपटों में घिरी मिली। पुलिस को संदेह है कि हमलावरों ने इसी कार का इस्तेमाल किया और बाद में सबूत मिटाने के लिए उसे आग लगा दी। जांच अधिकारियों का मानना है कि कार में लगी आग का दोनों हत्याओं से सीधा संबंध है।

प्रत्यक्षदर्शी ने बयां किया खौफनाक मंजर घटना के प्रत्यक्षदर्शी बलजीत सिंह ने बताया कि वह सबसे पहले घायलों की मदद के लिए कार के पास पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जब वह वहां पहुंचे तो दोनों की हालत बेहद गंभीर थी और उनमें जीवन के कोई संकेत नहीं थे। कार के अंदर खून देखकर वह पीछे हट गए और उन्होंने घटनास्थल पर किसी चीज को छूने से परहेज किया।

उधर, युवक के पिता को बेटे की हत्या की सूचना उस समय मिली, जब वह ट्रक लेकर कैलगरी से वापस लौट रहे थे। उन्होंने रेड एफएम को बताया कि उनका बेटा हमले से कुछ मिनट पहले ही घर से निकला था। पिता ने कहा कि परिवार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हुआ।