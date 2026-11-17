दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब की दो प्रमुख शिक्षण संस्थाओं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) और चितकारा यूनिवर्सिटी में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए जांच का दायरा बढ़ सकता है। इन दोनों मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी जाएगी या नहीं, इस पर केंद्र सरकार अगले आठ से दस दिनों में फैसला लेगी।

केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि एनआईए की टीम दोनों घटनास्थलों का दौरा कर चुकी है और संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत कर चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पूरे मामले और उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया जा रहा है। एनआईए की टीम द्वारा जुटाई गई जानकारी और अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के आधार पर केंद्र सरकार इस बात का निर्णय लेगी कि मामलों की जांच एनआईए से करवाना आवश्यक है या नहीं।

केंद्र सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। साथ ही निर्देश दिया कि इस अवधि में केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेती है, उसकी जानकारी अगली सुनवाई पर हलफनामे के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत की जाए।