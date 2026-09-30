LPU हिंसा में मुंह बांधकर आए बाहरी तत्वों ने रचा षड्यंत्र, घटना के बाद पहली बार खुलकर बोले VC अशोक मित्तल

जागरण संवाददाता, जालंधर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) परिसर में हुई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक मित्तल का पहला आधिकारिक बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरी घटना को एक बड़ी और सोची-समझी साजिश का हिस्सा करार दिया है।

डॉ. मित्तल ने स्पष्ट कहा कि परिसर में हुआ बवाल किसी छात्र असंतोष का नतीजा नहीं, बल्कि पंजाब के शांत माहौल और भाईचारे को बिगाड़ने की नीयत से रचा गया षड्यंत्र है। यूनिवर्सिटी परिसर में हुई तोड़फोड़ और उपद्रव पर चिंता व्यक्त करते हुए अशोक मित्तल ने कहा कि घटना के दौरान जो भी हिंसा और आगजनी हुई, उसके पीछे पूरी तरह से बाहरी लोग जिम्मेदार थे।

कुछ उपद्रवी चेहरे पर कपड़ा लपेटकर यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से माहौल को खराब किया। उन्होंने साफ किया कि यूनिवर्सिटी के छात्र इस तरह की हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते, बल्कि उन्हें ढाल बनाकर बाहर से आए असामाजिक तत्वों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है।