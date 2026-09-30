63 एकड़ में अमित शाह की आज महारैली, जालंधर में 28 एकड़ में सजा पंडाल; चार नशा मुक्ति यात्राओं का होगा समापन
अमित शाह की जालंधर महारैली के लिए 63 एकड़ में तैयारियां हुई हैं। 28 एकड़ में वातानुकूलित पंडाल, 25 हजार कुर्सियां और हजारों वाहनों की पार्किंग होगी।
HighLights
अमित शाह जालंधर में भाजपा की नशा विरोधी महारैली को संबोधित करेंगे।
पंजाब में निकाली गई चार नशा मुक्ति यात्राओं का समापन होगा।
63 एकड़ में विशाल आयोजन, 28 एकड़ पंडाल, लाखों लोग अपेक्षित।
डिजिटल डेस्क, जालंधर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज, बुधवार, 30 सितंबर को पंजाब के जालंधर पहुंचेंगे। यहां परागपुर के पास NH-44 के किनारे भाजपा की ओर से नशा विरोधी महारैली आयोजित की जा रही है। आयोजन के लिए करीब 63 एकड़ जमीन तैयार की गई है। इसमें अकेले 28 एकड़ में विशाल पंडाल बनाया गया है।
रैली का स्थल पहले 40 एकड़ में तय किया गया था। बाद में इसे 50 एकड़ तक बढ़ाया गया और लोगों के आने का अनुमान बढ़ने के बाद क्षेत्रफल करीब 63 एकड़ किया गया। ताजा रिपोर्टों में भी आयोजन स्थल को 60 से 65 एकड़ के बीच बताया गया है।
भाजपा की ओर से पंजाब में निकाली जा रही चार नशा मुक्ति यात्राओं का समापन भी इसी रैली में होगा। ये यात्राएं प्रदेश की सभी 117 विधानसभा सीटों से होकर करीब चार हजार किलोमीटर की दूरी तय कर जालंधर पहुंच रही हैं। बुधवार को चारों यात्राओं के कार्यकर्ता रैली स्थल पर जुटेंगे।
यह भी पढ़ें- पंजाब में AAP के खिलाफ कांग्रेस, चंडीगढ़ में गठबंधन की तैयारी क्यों? निगम चुनाव से पहले भाजपा हुई हमलावर
25 हजार से अधिक कुर्सियां लगीं
आयोजकों के अनुसार रैली के लिए बनाए गए विशाल पंडाल में 25 हजार से अधिक कुर्सियां लगाई गई हैं। पंडाल को पूरी तरह वातानुकूलित रखने की व्यवस्था की गई है। भीड़ का अनुमान एक लाख से अधिक लगाया जा रहा है, जबकि पार्टी स्तर पर इससे काफी अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना भी जताई गई है। इससे पहले तैयारियों से जुड़ी रिपोर्टों में करीब दो लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान सामने आया था।
रैली में दूर बैठे कार्यकर्ताओं को मंच साफ दिखाई दे और भाषण सुनने में परेशानी न हो, इसके लिए पंडाल के भीतर कई स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। पंडाल के बाहर भी स्क्रीन की व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य यह है कि पंडाल भरने के बाद बाहर मौजूद कार्यकर्ता भी मंच की गतिविधियां और अमित शाह का संबोधन देख और सुन सकें।
तीन हजार बसें पहुंचने का अनुमान
रैली में पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। इसके लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। वाहनों के लिए चार अलग-अलग पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं। पंडाल के नजदीक वीआईपी वाहनों के लिए अलग पार्किंग होगी। इसके अलावा दोआबा, माझा और मालवा से आने वाले लोगों के रूट के अनुसार अलग-अलग दिशाओं में पार्किंग बनाई गई है।
आयोजकों के अनुसार रैली में तीन हजार से अधिक बसों और करीब दो हजार छोटे वाहनों के पहुंचने का अनुमान है। इससे रैली स्थल के आसपास यातायात पर दबाव बढ़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए पार्किंग और यातायात व्यवस्था को अलग-अलग रूट के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी रैली के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। पुलिस की ओर से विस्तृत यातायात योजना जारी की जानी है।
यह भी पढ़ें- Asian Games 2026: बंदूक थामी, निशाना साधा; होशियारपुर के नीरज ने एशियन गेम्स में शूटिंग में जीता रजत
दोपहर सवा दो बजे पहुंच सकते हैं शाह
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह दोपहर करीब 12 बजे आदमपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:15 बजे वह श्री देवी तालाब मंदिर में माथा टेकने जाएंगे। इसके बाद दोपहर 2:15 से 2:30 बजे के बीच परागपुर स्थित रैली स्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है।
भाजपा की चारों नशा मुक्ति यात्राएं मंगलवार शाम करीब छह बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगी। वहां प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और पार्टी के वरिष्ठ नेता यात्राओं का स्वागत करेंगे। चारों यात्राएं 18 सितंबर से अलग-अलग मार्गों से शुरू हुई थीं और प्रदेश की सभी 117 विधानसभा सीटों को कवर करने के बाद जालंधर पहुंच रही हैं।
नशे के मुद्दे पर केंद्रित है आयोजन
भाजपा ने इन यात्राओं और जालंधर की रैली को नशे के खिलाफ अपने अभियान से जोड़ा है। पार्टी के अनुसार यात्राओं का उद्देश्य नशे के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाना है। रैली में अमित शाह के संबोधन के साथ अभियान का समापन होगा। आयोजन को लेकर भाजपा की ओर से प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी की गई है।
रैली स्थल पर तैयारियों के बढ़ते दायरे से साफ है कि आयोजकों ने बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को ध्यान में रखकर व्यवस्था की है। अब सभी की नजर बुधवार को होने वाली महारैली पर है, जहां चारों यात्राओं के समापन के साथ अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
जानें अमित शाह की नशा मुक्ति महारैली का शेड्यूल
कार्यक्रम का नाम: भाजपा पंजाब नशा मुक्ति महारैली
दिन व स्थान: बुधवार, नेशनल हाईवे पर परागपुर के पास
दोपहर 12:00 बजे: अमित शाह का आदमपुर एयरपोर्ट पर आगमन
दोपहर 01:15 बजे: श्री देवी तालाब मंदिर में माथा टेकेंगे
दोपहर 02:15 से 02:30 बजे: परागपुर रैली स्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधन
स्वागतकर्ता: प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और वरिष्ठ नेता
ट्रैफिक व्यवस्था: नेशनल हाईवे पर रैली के कारण रूट में बदलाव रहेगा
यह भी पढ़ें- जालंधर के लाल गुरिंदरवीर सिंह ने एशियन गेम्स में किया कमाल, 400 मीटर रिले में जीता कांस्य पदक; PM भी कर चुके हैं तारीफ