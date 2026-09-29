पंजाब में AAP के खिलाफ कांग्रेस, चंडीगढ़ में गठबंधन की तैयारी क्यों? निगम चुनाव से पहले भाजपा हुई हमलावर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस और आप अलग-अलग राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि चंडीगढ़ में दोनों दलों के बीच गठबंधन की चर्चा हो रही है।

रामवीर भट्टी ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की से पूछा कि पंजाब और चंडीगढ़ में दोनों दलों की राजनीतिक रणनीति अलग क्यों है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आप के साथ संभावित गठबंधन का आधार क्या है।

भट्टी ने दावा किया कि चंडीगढ़ कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में नगर निगम चुनाव के लिए आप के साथ गठबंधन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। हाल में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को लेकर हुई बैठकों में मनीष तिवारी और एचएस लक्की समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे थे।

भट्टी ने कहा कि कांग्रेस और आप के बीच चंडीगढ़ में गठबंधन की चर्चा नई नहीं है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने सीट बंटवारे के तहत चंडीगढ़ सीट पर साथ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी को आप ने समर्थन दिया था।