Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जालंधर के लाल गुरिंदरवीर सिंह ने एशियन गेम्स में किया कमाल, 400 मीटर रिले में जीता कांस्य पदक; PM भी कर चुके हैं तारीफ

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Tue, 29 Sep 2026 06:02 PM (IST)

जालंधर के गुरिंदरवीर सिंह ने एशियाई खेलों में 400 मीटर मिक्स्ड रिले में कांस्य पदक जीता है, जिससे उनके कोच और शहर में खुशी का माहौल है।

जालंधर: गुरिंदरवीर सिंह ने रिले में जीता कांस्य पदक।

जालंधर: गुरिंदरवीर सिंह ने रिले में जीता कांस्य पदक।

HighLights

  1. गुरिंदरवीर सिंह ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता

  2. 400 मीटर मिक्स्ड रिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किया

  3. प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में उनका जिक्र किया था

जागरण संवाददाता, जालंधर। जांलधर के भोगपुर के रहने वाले गुरिंदरवीर सिंह ने एशियाई खेलों में 400 मीटर मिक्सड रिले में कांस्य पदक पर मुहर लगा दी है। यह जानकारी कोच सर्बजीत सिंह हैप्पी ने दी है।

खुशी की बात है कि रिले टीम में शामिल खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किया है। बता दें गुरिंदरवीर सिंह 100 मीटर रेस की हीट-2 में 10.32 सेकेंड के समय के साथ सफर का समापन किया था।

जिसके चलते पांचवें स्थान पर रहे थे। 100 मीटर रेस में पदक जीतने का सपना टूट गया था। जुलाई में ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुरिंदरवीर सिंह सेमिफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए थे।

सेमिफाइनल में पहुंचने के लिए 10.12 सेकेंड का समय निकालना था लेकिन 10.39 सेकेंड का समय ही निकाल पाए, जिसके चलते पदक जीतने की आस टूट गई थी।

मई में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में 10.9 सेकेंड का समय निकालकर सबसे तेज धावक का खिताब अपने नाम किया था। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरिंदरवीर सिंह का मन की बात में जिक्र किया था।