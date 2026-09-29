जालंधर के लाल गुरिंदरवीर सिंह ने एशियन गेम्स में किया कमाल, 400 मीटर रिले में जीता कांस्य पदक; PM भी कर चुके हैं तारीफ

जागरण संवाददाता, जालंधर। जांलधर के भोगपुर के रहने वाले गुरिंदरवीर सिंह ने एशियाई खेलों में 400 मीटर मिक्सड रिले में कांस्य पदक पर मुहर लगा दी है। यह जानकारी कोच सर्बजीत सिंह हैप्पी ने दी है।

खुशी की बात है कि रिले टीम में शामिल खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किया है। बता दें गुरिंदरवीर सिंह 100 मीटर रेस की हीट-2 में 10.32 सेकेंड के समय के साथ सफर का समापन किया था।