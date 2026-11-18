1 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 1 एससी महिला सोनिया दास

2 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 32 सामान्य रणजीत सिंह

3 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 33 महिला गीता रानी

4 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 34 सामान्य तेजिंदर मेहता

5 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 36 सामान्य हरप्रीत सिंह

6 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 37 महिला रेनू बाला

7 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 38 सामान्य हरपाल जुनेजा

8 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 40 सामान्य संजीव कक्कड़

9 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 41 महिला अमनप्रीत कौर

10 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 43 महिला मीनाक्षी कश्यप

11 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 44 सामान्य गुरशरण सिंह

12 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 45 एससी महिला ज्योति

13 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 46 सामान्य राजेश गुप्ता

14 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 48 सामान्य राजेश कुमार

15 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 50 सामान्य हरमन संधू

16 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 51 महिला किरण आहूजा

17 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 52 एससी सागर

18 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 53 महिला रुपिंदर कौर

19 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 55 महिला कंवलजीत कौर

20 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 57 महिला रूपाली अरोड़ा

21 नगर निगम पटियाला वार्ड नं - 58 सामान्य सुखदेव सिंह