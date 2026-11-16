पंजाब निकाय चुनाव: AAP ने बाघा पुराना, धर्मकोट और पटियाला के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची की जारी

जागरण संवाददाता, पटियाला। आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने बाघा पुराना, धर्मकोट और पटियाला के विभिन्न वार्डों के लिए अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। यह सूची पार्टी के राज्य प्रभारी मनीष सिसौदिया और प्रधान अमन अरोड़ा के हस्ताक्षरों के साथ जारी की गई है।

जारी की गई सूची के अनुसार बाघा पुराना नगर काउंसिल के लिए 14 वार्डों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इनमें वार्ड 1 से लखवीर कौर, वार्ड 2 से कुलवंत सिंह, वार्ड 3 से धर्मिंदर सिंह राखरा, वार्ड 4 से सरबजीत कौर, वार्ड 5 से कुलदीप कौर, वार्ड 6 से मनदीप कक्कर, वार्ड 8 से कमल कुमार, वार्ड 9 से सोनिया गुप्ता, वार्ड 10 से तरुण मित्तल, वार्ड 11 से रानी अरोड़ा, वार्ड 12 से सोनिया, वार्ड 13 से राजा घारू, वार्ड 14 से अमनदीप कौर और वार्ड 15 से पिरथी सिंह शामिल हैं।

वहीं पटियाला नगर निगम के लिए 9 वार्डों के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इनमें वार्ड 4 से मनदीप विर्दी, वार्ड 6 से जसबीर गांधी, वार्ड 12 से जगदीप जग्गा, वार्ड 14 से गुरकिरपाल सिंह, वार्ड 15 से परविंदर कौर, वार्ड 16 से जसवंत सिंह, वार्ड 22 से गीतिका राजिंदर राजू, वार्ड 26 से कुलवंत ललका और वार्ड 28 से हरिंदर कोहली मैदान में उतारे गए हैं।

52 वार्डों में होने हैं चुनाव राज्य चुनाव आयोग ने पटियाला नगर निगम सहित तीन स्थानीय निकायों के कुल 52 वार्डों में दोबारा चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया हुआ है। इसके तहत पटियाला नगर निगम के 30 वार्डों, बाघापुराना नगर काउंसिल के 15 वार्डों और धर्मकोट नगर काउंसिल के सात वार्डों में 28 नवंबर को मतदान होगा।