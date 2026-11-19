राज्य ब्यूरो, जागरण, चंडीगढ़। पंजाब में नगर निकाय उपचुनावों को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बुधवार तक नामांकन के तीसरे दिन 100 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसके साथ ही अब तक कुल 172 नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, पटियाला नगर निगम के 30 वार्डों, मोगा जिले की बाघापुराना नगर परिषद के 15 वार्डों और धर्मकोट नगर परिषद के सात वार्डों में चुनाव होने हैं। इन कुल 52 वार्डों में उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है।