14 लाख के इनवेस्टमेंट से पराली का झंझट खत्म, खुली बंपर कमाई की राह! फरीदकोट के चाचा-भतीजे का जुगाड़ देख सभी हैरान

फरीदकोट के सुक्खनवाला गांव में चाचा-भतीजे ने करीब 14 लाख रुपये की लागत से पराली से ईंधन बनाने की यूनिट ...और पढ़ें

पराली से तैयार ईंधन को दिखाते हुए चाचा-भतीजा।