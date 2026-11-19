रोहित कुमार, चंडीगढ़। चंडीगढ़। पंजाब के मानसा स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) की छात्रा जसप्रीत कौर ने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में देशभर में प्रथम स्थान हासिल कर पंजाब का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जसप्रीत कौर और उनके प्रशिक्षक गुरबिंदर सिंह को 25-25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जसप्रीत कौर की उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे पंजाब के लिए गर्व का क्षण है। जसप्रीत की मेहनत, लगन और समर्पण प्रदेश के युवाओं को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के सभी आइटीआइ के प्रिंसिपलों से विद्यार्थियों को नई ऊर्जा और बेहतर मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण को पूरी लगन, दृढ़ संकल्प और मेहनत के साथ हासिल करने का आह्वान किया।