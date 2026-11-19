राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना लगातार कानूनी और प्रशासनिक सवालों के घेरे में है। योजना की पात्रता, इसके लिए निर्धारित शर्तों और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर पहले भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कई मामले पहुंच चुके हैं। अब एक बार फिर योजना के लाभार्थियों की पात्रता को लेकर अदालत में सवाल उठा है।

याची ओंकार नाथ की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को औपचारिक नोटिस जारी किया है। अदालत ने पंजाब सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि सेवारत सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं या नहीं।

योजना के नियमों में नियमित और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को लाभ से बाहर रखा गया है। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के पति या पत्नी के संबंध में पात्रता का सवाल अब ओंकार नाथ की याचिका के माध्यम से अदालत के सामने आया है। अधिसूचना में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के सेवारत जीवनसाथियों को स्पष्ट रूप से अपात्र बताया गया है।

वोटर कार्ड की अनिवार्यता पर मांगा था जवाब इससे पहले हाईकोर्ट ने योजना में पंजाब के मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाने का उद्देश्य स्पष्ट करने को कहा था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता से योजना की मंशा पर सवाल उठते हैं।