राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के बाद विश्वविद्यालय पात्रता की मूल शर्तों में ऐसा बदलाव नहीं कर सकते, जिससे पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित हों।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आधार पर हिसार स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) का 27 अगस्त 2026 का संशोधन आदेश रद कर दिया।

संशोधन के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन स्नातक पाठ्यक्रम के एनआरआइ कोटे से दाखिले के लिए नीट की अनिवार्यता समाप्त की गई थी।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पहले से घोषित नियमों के आधार पर अभ्यर्थियों को निष्पक्ष विचार का वैध अधिकार है। विश्वविद्यालय भविष्य के सत्रों के लिए नियम बदल सकता है, लेकिन मौजूदा दाखिला प्रक्रिया के बीच ऐसा नहीं कर सकता। आवेदन की अंतिम तिथि बाकी होने से पात्रता में अहम बदलाव अपने आप वैध नहीं हो जाता।

याचिकाकर्ता के पिता लुवास में नियमित कर्मचारी हैं और पशु चिकित्सा पशुधन विकास सहायक के पद पर कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता ने 2024 में 12वीं पास की थी और नीट-2026 में 720 में से 302 अंक हासिल किए थे। वह विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहता था।