दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। रिश्तों को रोज सींचना जरूरी नहीं, लेकिन लंबे समय तक दूरी और संवादहीनता उन्हें कमजोर कर सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आतंकी गतिविधियों के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी बलवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मानवीय टिप्पणी की।

दोषी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जेल से अस्थायी रिहाई मांगी थी। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले पर दोबारा विचार का निर्देश दिया, लेकिन खुद आठ सप्ताह की पैरोल मंजूर नहीं की। कोर्ट ने कहा कि केवल पुलिस की रिपोर्ट का हवाला देकर किसी कैदी की पैरोल याचिका खारिज नहीं की जा सकती।

हाईकोर्ट ने कहा कि कैदी का पुनर्वास जरूरी है, ताकि सजा पूरी होने के बाद वह सम्मान के साथ समाज में लौट सके। अदालत के अनुसार, लंबे समय तक संपर्क और संवाद न रहने से मजबूत रिश्ते भी कमजोर हो सकते हैं। जेल की कठोर दिनचर्या से अस्थायी राहत कैदी को आत्मचिंतन, व्यवहार में सुधार और सामाजिक जीवन में वापसी की तैयारी का अवसर दे सकती है।

याचिकाकर्ता को अक्टूबर 2019 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उस पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने, हथियार जुटाने, जाली मुद्रा रखने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। ट्रायल कोर्ट ने 10 मार्च 2025 को उसे दोषी ठहराकर आजीवन कठोर कारावास और 1.82 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।