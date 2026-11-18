खन्ना राइसब्रान (खाद्य) 220 प्रति प्वाइंट

राइसब्रान (अखाद्य) 218 प्रति प्वाइंट

खल सरसों 4000 प्रति क्विंटल

डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) 2000 प्रति क्विंटल

डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) 2000 प्रति क्विंटल

डीओसी सरसों 33000 प्रति टन

डीओसी सूरजमुखी 30000 प्रति टन

गेहूं 2850 / 2875 प्रति क्विंटल

आटा 1580 / 1590 50 किलो

मैदा 1665 / 1670 50 किलो

चोकर 1260 45 किग्रा

चोकर 850 30 किग्रा

सूजी 1725 / 1730 50 किलो

मक्की बिहार 3200 / 3220 प्रति क्विंटल

लुधियाना राजमां चित्रा 12000 / 15500 प्रति क्विंटल

अरहर दाल 13500 / 14600 प्रति क्विंटल

उड़द साबुत 11800 / 13000 प्रति क्विंटल

उड़द धोया 12000 / 12500 प्रति क्विंटल

उड़द छिलका 11700 / 13200 प्रति क्विंटल

दाल मसूर 7500 / 11500 प्रति क्विंटल

चनादाल 9150 / 9450 प्रति क्विंटल

एग्रो प्योर बेसन 3600 35 किग्रा

काबली चना 9000 / 13200 प्रति क्विंटल

मूंग साबुत 9600 / 11000 प्रति क्विंटल

मूंग धोया 10500 / 12800 प्रति क्विंटल

चावल डीबी सेला 9600 / 9700 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम 7400 / 7600 प्रति क्विंटल

चावल 1121 सेला 10200 / 10300 प्रति क्विंटल

बिनौला तेल 16100 प्रति क्विंटल

चावल तेल 14300 प्रति क्विंटल

सरसों तेल 19300 / 20000 प्रति क्विंटल

खल सरसों 3850 / 3950 प्रति क्विंटल

खल बिनौला 4600 / 4700 प्रति क्विंटल

डीओसी मूंगफली 36500 प्रति क्विंटल

जीरा 29300 / 34700 प्रति क्विंटल

धनिया 19000 / 22000 प्रति क्विंटल

हल्दी 24800 / 28600 प्रति क्विंटल

केसर (कश्मीरी) 225 / 230 प्रति ग्राम

अमृतसर बासमती (1121 नं.) स्टीम 11500 / 11600 प्रति क्विंटल

बासमती (1121 नं.) सेला 10200 / 10400 प्रति क्विंटल

शरबती सेला 6500 / 6700 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम 7500 / 7600 प्रति क्विंटल

चावल (1509) सेला 8300 / 8400 प्रति क्विंटल

धान शरबती 3500 / 3600 प्रति क्विंटल

बासमती 1121 धान 5800 / 5900 प्रति क्विंटल

धान (1509) 4400 / 4500 प्रति क्विंटल

पीआर-11 चावल 6700 / 6800 प्रति क्विंटल

देशी चना 8700 / 8900 प्रति क्विंटल

चनादाल 9200 / 9500 प्रति क्विंटल

गुड़ देशी पंजाब 5700 / 5800 प्रति क्विंटल

शक्कर देशी 5550 / 5600 प्रति क्विंटल

बूरा खांड 5500 / 5550 प्रति क्विंटल

जालंधर गेहूं दड़ा 2930 / 2940 प्रति क्विंटल

चावल परमल कच्चा 4000 / 4100 प्रति क्विंटल

चावल परमल सेला 3900 / 4000 प्रति क्विंटल

मक्की बिहार 3200 / 3250 प्रति क्विंटल

मक्की एमपी 3100 / 3150 प्रति क्विंटल

दाल उड़द छिलका 11600 / 13000 प्रति क्विंटल

चना देशी 8900 / 9000 प्रति क्विंटल

दाल चना 9200 / 9400 प्रति क्विंटल

काबली चना 9900 / 14000 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा पुणे 11700 / 13500 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा चीन 14300 / 14900 प्रति क्विंटल

राजमां शर्मिली 10300 / 10600 प्रति क्विंटल

जीरा 29000 / 33300 प्रति क्विंटल

धनिया 18200 / 23200 प्रति क्विंटल

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17500 / 18500 प्रति क्विंटल

लालमिर्च तेजा 26000 / 29800 प्रति क्विंटल

हल्दी इरोड गट्ठा 24100 / 24200 प्रति क्विंटल

हल्दी निजामाबाद 26000 / 28100 प्रति क्विंटल

काजू (320 नं.) 1020 / 1040 प्रति किलो

काजू (210 नं.) 1080 / 1120 प्रति किलो

काजू (240 नं.) 1050 / 1060 प्रति किलो

काजू (180 नं.) 1170 / 1180 प्रति किलो

मखाना 825 / 1300 प्रति किलो

गोला (नारियल) 43000 / 48000 प्रति क्विंटल

बठिंडा रुई (जे-34 पंजाब) 6650 / 6700 प्रति मन

रुई (हरियाणा) 6620 / 6670 प्रति मन

रुई (राजस्थान) 6680 / 6700 प्रति मन

बिनौला 4500 / 4700 प्रति मन

नरमा कपास 8700 / 9100 प्रति मन

खल बिनौला 4350 / 4400 प्रति क्विंटल

सरसों खल 3900 / 3950 प्रति क्विंटल

गेहूं चोकर 730 29 किलो