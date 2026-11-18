रोहित कुमार, चंडीगढ़। अमृतसर के पारंपरिक छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उन्हें आर्थिक संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार विशेष पुनरुद्धार पैकेज तैयार करेगी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने अमृतसर के छोटे उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करवाने और उसके आधार पर विशेष पैकेज तैयार करने का भरोसा दिया है।

उन्होंने स्वयं अमृतसर पहुंचकर उद्यमियों से मुलाकात करने का भी आश्वासन दिया है। अमृतसर पूर्वी के भाजपा हलका प्रभारी एवं पंजाब भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य डाॅ. जगमोहन सिंह राजू (सेवानिवृत्त आईएएस) ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया। उन्होंने अमृतसर के पारंपरिक छोटे उद्योगों के आधुनिकीकरण और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की।