जागरण संवाददाता, जालंधर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज, बुधवार, पंजाब के जालंधर दौरे पर पहुंचे। अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध डेरा सचखंड बल्लां में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया और इसके पश्चात पार्टी की समरसता संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पार्टी के कई प्रमुख वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का नशा विरोधी अभियान केवल एक राजनीतिक स्टंट और छलावा बनकर रह गया है। राज्य सरकार कभी भी इस गंभीर समस्या को जड़ से खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि ऐसा करने से उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की जनता प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर पूरा भरोसा करती है और ऐसी किसी भी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। जालंधर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के दौरान समरसता यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

वाराणसी तक जाएगी संकलप यात्रा गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित यह यात्रा जालंधर से शुरू होकर 2,558 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 3 दिसंबर को वाराणसी में समाप्त होगी। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना है।

जिलेवार इस तरह बढ़ेगी यात्रा राजनीतिक गणित भी चर्चा में यात्रा का मार्ग धार्मिक है, लेकिन इसके राजनीतिक संदेश की भी चर्चा है। पंजाब में यात्रा जिन 14 जिलों से गुजरेगी, उनमें 61 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें कई ऐसी सीटें हैं, जहां भाजपा पहले अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती रही है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी मजबूत रही है।