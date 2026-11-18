जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित कमेटी के सदस्यों से बैठक करने के लिए पंजाब सरकार की सात सदस्यीय विशेष कमेटी बुधवार को अमृतसर पहुंची। पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने स्पष्ट किया कि नए कानून के मूल ढांचे और इसके मुख्य उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कानून का उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाना है और इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।

बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए बेदी ने कहा कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा रही है। पिछले कई दिनों से संबंधित पक्षों के साथ तालमेल किया जा रहा था। सरकार की पूरी कमेटी आपत्तियों को सुनने और उनका समाधान निकालने के उद्देश्य से अमृतसर पहुंची है।