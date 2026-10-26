गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में अमृतसर में निकाला नगर कीर्तन, Photos में देखें श्रद्धालुओं का सैलाब

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को श्री अकाल तख्त साहिब से विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया और पंज प्यारों के नेतृत्व में निकले नगर कीर्तन में संगत ने श्रद्धा भाव से भाग लिया। नगर कीर्तन के दौरान पूरा वातावरण गुरबाणी और सतनाम वाहेगुरु के जयघोष से भक्तिमय हो उठा।

नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब से आरंभ होकर घंटाघर प्लाजा, जलियांवाला बाग, घी मंडी चौक, शेरांवाला गेट, महा सिंह गेट, चौक रामबाग, हाल गेट, हाथी गेट, लोहगढ़ गेट, लाहौरी गेट, बेरी गेट, खजाना गेट, गेट हकीमां, भगतांवाला चौक, चाटीविंड चौक और सुल्तानविंड गेट से होकर गुजरा। इसके बाद नगर कीर्तन घी मंडी चौक और घंटाघर प्लाजा से होते हुए वापस श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचकर संपन्न होगा।