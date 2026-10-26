मुख्यमंत्री ने पंजाबवासियों को सौंपी 100 मिनी बसों का तोहफा, 9 डिपो से सेवा शुरू; रूरल नेटवर्क को मिलेगी रफ्तार
राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी परिवहन को मजबूत करने के लिए सौ मिनी बसों को हरी झंडी दिखाई। नौ ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री मान ने 100 नई मिनी बसें रवाना कीं।
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी बेहतर।
अगले महीने 309 और बसें बेड़े में होंगी शामिल।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब सरकार ने प्रदेश के रूरल और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंता मान ने सड़क परिवहन निगम के मुख्यालय से 100 नई मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के निवासियों को सस्ती, सुरक्षित और सुचारू यातायात सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इन नई शामिल की गई मिनी बसों में 29 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। इन बसों का संचालन परिवहन निगम के 9 अलग-अलग डिपो के माध्यम से किया जाएगा। इससे उन संकीर्ण और अंदरूनी ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा शुरू हो सकेगी, जहां बड़ी बसों का आवगमन संभव नहीं हो पाता था।
इस सुविधा से रोजाना सफर करने वाले विद्यार्थियों, नौकरीपेशा युवाओं और आम नागरिकों को आवागमन में भारी राहत मिलेगी।
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पंद्रह युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र
बस सेवा के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग में नवचयनित 15 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे।
उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी परिवहन तंत्र को अपने पैरों पर खड़ा करने और आम जनता को विश्वसनीय सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन मिनी बसों के बेड़े में शामिल होने से जहां निगम की कार्यप्रणाली मजबूत होगी, वहीं आम जनता का सफर भी सुगम और आरामदायक बनेगा।
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अगले महीने बेड़े में शामिल होंगी 309 नई बसें
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले महीने परिवहन निगम के बेड़े में 309 और नई बसें शामिल की जाएंगी। पुरानी सरकारों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह पहले की सरकारों ने नहरों और रजवाहों को बंद कर दिया था, उनकी सरकार ने उन्हें पुनः खोजकर उनमें पानी पहुंचाया है। ठीक उसी तर्ज पर अब राज्य के कोने-कोने और हर गांव तक सरकारी बस सेवा पहुंचाई जाएगी, ताकि कोई भी इलाका सुगम परिवहन सेवा से वंचित न रहे।