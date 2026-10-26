परविंदर झोटा हत्या मामले में 14वें दिन भी धरना जारी, पोस्टमार्टम के लिए नहीं बनी सहमति; सरकार से बातचीत बेनतीजा

जागरण संवाददाता, मानसा। परविंदर सिंह झोटा की हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी उनके पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन, पीड़ित परिवार और इंसाफ कमेटी के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है। अब तक दोनों पक्षों के बीच तीन दौर की उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सभी वार्ताएं पूरी तरह से बेनतीजा साबित हुई हैं।

सिविल अस्पताल के शवगृह में जहां परविंदर सिंह झोटा का पार्थिव शरीर रखा गया है, वहीं उसकी सुरक्षा और इंसाफ की मांग को लेकर युवाओं का दल लगातार 24 घंटे डटा हुआ है। दूसरी ओर, बरनाला-सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंसा तिनकोणी और जिलाधीश आवास के पास लगातार धरना जारी है। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रोजाना पहुंच रहे हैं।