पंजाब के मोगा में स्कॉर्पियो में सवार हमलावरों ने की फायरिंग, 2 लोगों की मौत और 3 घायल
पंजाब के मोगा में एक दुकान के बाहर बैठे लोगों पर स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए।
HighLights
मोगा में स्कॉर्पियो सवारों ने की गोलीबारी।
घटना में दो लोगों की मौत, तीन घायल हुए।
पुरानी रंजिश के चलते हमला होने की आशंका।
डिजिटल डेस्क, मोगा। पंजाब के मोगा में एक दुकान के बाहर बैठे लोगों के ग्रुप पर स्कॉर्पियों में आए हमलावरों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए।
मृतकों की पहचान 30 वर्षीय गगन जिंदल और 40 वर्षीय साहिल जिंदल के रूप में हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना मोगा के अंगदपुरा इलाके में हुई। पीड़ित एक दुकान के बाहर बैठे थे तभी वहां एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी और उसमें सवार लोगों ने उन पर गोलियां चला दीं।
रवनीत सिंह बिट्टू ने भगवंत मान पर साधा निशाना
शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हमला पुरानी रंजिश के चलते हो सकता है। मोगा पुलिस प्रमुख सरताज सिंह चहल ने बताया कि गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची।
बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने इस अपराध को लेकर भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, "भगवंत मान जी, जमीनी हकीकत को समझने के लिए आपकी सरकार को और कितनी गोलीबारी की घटनाओं का इंतजार है? अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, जबकि आम नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपने रंगला पंजाब (खुशहाल पंजाब) का वादा किया था, लेकिन आज लोग अपनी जान और चारों तरफ फैली अराजकता को लेकर चिंतित हैं। क्या पंजाब में अब किसी को कानून का डर भी है? इस नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है?"
लुधियाना में एक व्यक्ति की हत्या
इससे पहले शनिवार सुबह पंजाब के लुधियाना में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसका कटा हुआ हाथ एक किराने की दुकान पर प्लास्टिक की थैली में छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि लगभग पांच-छह लोग रेडू साहिब गुरुद्वारे के पास एक घर में घुस आए और उन्होंने तलवारों व अन्य धारदार हथियारों से शक्ति सिंह पर हमला कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि जब घर के मालिक ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया।