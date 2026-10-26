पंजाब के मोगा में स्कॉर्पियो में सवार हमलावरों ने की फायरिंग, 2 लोगों की मौत और 3 घायल

डिजिटल डेस्क, मोगा। पंजाब के मोगा में एक दुकान के बाहर बैठे लोगों के ग्रुप पर स्कॉर्पियों में आए हमलावरों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए।

मृतकों की पहचान 30 वर्षीय गगन जिंदल और 40 वर्षीय साहिल जिंदल के रूप में हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना मोगा के अंगदपुरा इलाके में हुई। पीड़ित एक दुकान के बाहर बैठे थे तभी वहां एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी और उसमें सवार लोगों ने उन पर गोलियां चला दीं।

रवनीत सिंह बिट्टू ने भगवंत मान पर साधा निशाना शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हमला पुरानी रंजिश के चलते हो सकता है। मोगा पुलिस प्रमुख सरताज सिंह चहल ने बताया कि गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची।

बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने इस अपराध को लेकर भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, "भगवंत मान जी, जमीनी हकीकत को समझने के लिए आपकी सरकार को और कितनी गोलीबारी की घटनाओं का इंतजार है? अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, जबकि आम नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपने रंगला पंजाब (खुशहाल पंजाब) का वादा किया था, लेकिन आज लोग अपनी जान और चारों तरफ फैली अराजकता को लेकर चिंतित हैं। क्या पंजाब में अब किसी को कानून का डर भी है? इस नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है?"