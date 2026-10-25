शादी का झांसा देकर बुलाया होटल, फिर बनाए शारीरिक संबंध; युवती की शिकायत पर मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में हरियाणा स्थित पानीपत निवासी हर्ष अग्रवाल को नामजद किया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापामारी आरंभ कर दी है।

सब इंस्पेक्टर जसवंत सिंह ने बताया कि आरोपित को जल्द धर लिया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम निवासी युवती ने बताया कि कुछ दिन पहले वह छेहरटा इलाके में रिश्तेदार के पास पहुंची थी। हर्ष उसका पुराना परिचित है और मुलाकात के बहाने आरोपित अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में पहुंच गया।