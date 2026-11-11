मर्यादा उल्लंघन पर अकाल तख्त का सख्त फैसला, दो रागी जत्थों के कीर्तन पर रोक, लंगर में सेवा करने के आदेश

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब ने आपसी विवाद और एक-दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही बयानबाजी के मामले में भाई जगजीत सिंह बबीहा और भाई कुलविंदर सिंह खड़ूर के कीर्तनी जत्थों पर एक महीने तक संगत में कीर्तन करने पर रोक लगा दी है। यह रोक 13 नवंबर से 12 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।

श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दोनों जत्थों के प्रमुखों को एक महीने तक गुरमत की जानकारी हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत भाई जगजीत सिंह बबीहा शहीद सिख मिशनरी कालेज अमृतसर और भाई कुलविंदर सिंह खड़ूर गुरमत संगीत अकादमी श्री आनंदपुर साहिब में शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही दोनों को मन में विनम्रता लाने के उद्देश्य से संबंधित स्थानों के लंगर हाल में सुबह-शाम सेवा भी करनी होगी।