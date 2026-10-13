जातिगत भेदभाव के बयान पर घिरे MLA मनविंदर ग्यासपुरा, श्री हरिमंदिर साहिब प्रबंधन ने DCP को दी शिकायत

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगाने और सिख संस्था के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने करने पर आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फतेहगढ़ साहिब से कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद अब अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब के प्रबंधकों ने पुलिस कमिश्नर हारमनबीर सिंह गिल के नाम डीसीपी जसकरण सिंह को शिकायत दी है।

श्री हरिमंदिर साहिब के जनरल मैनेजर मेजर सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों ने मंगलवार को यह शिकायत सौंपी। शिकायत में कहा गया है कि विधायक की ओर से लगाए गए जातिगत भेदभाव के आरोप तथ्यों के विपरीत हैं। इन बयानों से सिख संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचने के साथ संगत की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं।