अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार पर बयान को लेकर घिरे विधायक मनविंदर ग्यासपुरा, SGPC सदस्य ने भेजा कानूनी नोटिस

नवनीत छिब्बर, फतेहगढ़ साहिब। आम आदमी पार्टी (आप) के पायल से विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा द्वारा श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार पर की गई टिप्पणी के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। बस्सी पठाना (रिजर्व) सीट से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के सदस्य अवतार सिंह रिया ने मंगलवार (13 अक्टूबर) को विधायक ग्यासपुरा को एक लीगल नोटिस भेजा है।

यह लीगल नोटिस एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी के माध्यम से भेजा गया है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि विधायक ग्यासपुरा ने श्री अकाल तख्त साहिब में प्रवेश से रोके जाने के बाद आरोप लगाया था कि उनके दलित समुदाय से संबंधित होने के कारण उन्हें रोका गया। उल्लेखनीय है कि विधायक ग्यासपुरा पूर्व में भी श्री अकाल तख्त साहिब में प्रवेश से जुड़े एक अन्य विवाद के दौरान इस तरह के आरोप लगा चुके हैं।