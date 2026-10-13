पंजाब भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल, सभी प्रमुख सेल के संयोजकों के नाम घोषित; देखें पूरी लिस्ट

रोहित कुमार, चंडीगढ़। भाजपा पंजाब ने संगठन को मजबूत करने और विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रदेश के अलग-अलग सेल के संयोजकों की नियुक्तियां की हैं। प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की मंजूरी से ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से की गई हैं। प्रदेश सेल समन्वयक बिक्रमजीत सिंह चीमा के हस्ताक्षर से जारी सूची के अनुसार, विनीत जोशी को मीडिया सेल का संयोजक बनाया गया है।

नियुक्तियों के तहत अमृतसर के राजिंदर सिंह मरवाहा को व्यापार सेल का संयोजक और जसप्रीत सिंह हाबी को सह-संयोजक नियुक्त किया गया है। एडवोकेट एनके शर्मा को कानूनी सेल, सेवानिवृत्त आइएएस गुरजोत मल्ल्ही को एक्स-ऑफिसियो सेल और पीकेएस भारद्वाज को बुद्धिजीवी सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोहित कुमार अग्रवाल को राइस ट्रेड सेल, राजेश कुमार मिश्रा को पूर्वांचल सेल और डाॅ. सीमत गर्ग को मेडिकल सेल का संयोजक बनाया गया है।

चमकीला सिंह को जी राम जी सेल, मनजीत सिंह बुट्टर को डीएनटी सेल, संजीव तिवाड़ी को यूपी सेल और अश्वनी कुमार शर्मा को ट्रेड यूनियन सेल का संयोजक बनाया गया है। डा. राजीव आहूजा को दिव्यांग शक्ति सेल और डा. संजीव सचदेवा को आढ़ती सेल की जिम्मेदारी दी गई है।

सह-संयोजक भी चुने गए अमरजीत सिंह को पंजाब प्रदेश आध्यात्मिक संस्थान संपर्क सेल का संयोजक नियुक्त किया गया है। राजा सिंह और संत प्रदीपानंद को इस सेल का सह-संयोजक बनाया गया है। संजीव अटवाल को मजदूर सेल, गुरविंदर सिंह जॉली को स्पोर्ट्स सेल और कमलजीत सिंह हेयर को एनआरआइ सेल का संयोजक नियुक्त किया गया है।