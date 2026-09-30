जालंधर में अमित शाह की रैली में हार्ट अटैक से BJP कार्यकर्ता की मौत, केवल सिंह ढिल्लों ने स्टेज से दी श्रद्धांजलि
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जालंधर रैली के दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता रजनीश सहगल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
HighLights
अमित शाह की रैली में भाजपा कार्यकर्ता का निधन।
रजनीश सहगल को दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल ले जाया गया।
केवल सिंह ढिल्लों ने स्टेज से श्रद्धांजलि अर्पित की।
जागरण संवाददाता, जालंधर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति करीब 1:15 बजे रैली स्थल पर पहुंचा था और पंडाल में एंट्री के लिए लाइन में लगा था, तभी अचानक गिर गया।
मौके पर मौजूद सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मृतक की पहचान रजनीश सहगल के रूप में हुई है। पंजाब भाजपा के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने स्टेज से भाजपा कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि दी।