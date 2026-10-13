मुश्किलों में घिरे मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुम्मन, ED ने जालंधर कार्यालय में दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, जालंधर। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुम्मन के खिलाफ शिकंजा कसते हुए जालंधर में मामला दर्ज कर लिया। Ed इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के अवैध लेन-देन के एंगल से छानबीन करेगी। खास बात यह है कि यह कानूनी कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब इसके ठीक एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त निर्देश जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि जांच एजेंसी इस मामले में पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद ईडी के जालंधर कार्यालय द्वारा ओएसडी के खिलाफ केस दर्ज किए जाने से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं।