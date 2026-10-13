मानसा में परविंदर झोटा हत्याकांड पर मुख्यमंत्री भगवंत मान सख्त, बुलाई हाई लेवल मीटिंग; विपक्ष ने घेरी सरकार
परविंदर झोटा की हत्या के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कड़े सवाल उठाए हैं।
HighLights
मानसा में नशा विरोधी परविंदर झोटा की सरेआम हत्या।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुलाई उच्च-स्तरीय कानून-व्यवस्था बैठक।
विपक्षी दलों ने पंजाब सरकार को कानून-व्यवस्था पर घेरा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के मानसा जिले में नशा विरोधी मुहिम चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की सरेआम हुई हत्या के बाद राज्य की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। इस घटना के बाद पंजाब सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक हाईलेवल बैठक बुलाई है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी जिलों के पुलिस कमिश्नरों, सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस और डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। दूसरी ओर, इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
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भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया पर तीखा प्रहार करते हुए सवाल उठाया है कि क्या अब पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों का मुंह इसी तरह गोलियों से बंद किया जाएगा। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और पीड़ित परिवार के साथ हर संभव खड़े रहने की बात कही है।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को यह भरोसा दिलाया है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी।
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बलतेज पन्नू ने दिश आश्वासन-
ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ @AAPPunjab @BhagwantMann @msisodia— Baltej Pannu (@BaltejPannu) October 13, 2026
भाजपा पंजाब प्रधान केवल ढिल्लों ने किया घटना का विरोध
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਤਲ, ਆਏ ਦਿਨ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਦੇ ਨਸ਼ੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾਅ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਓ... #ParvinderSinghJhota #MansaMurder #JhotaMurder #JangalRajInPunjab #LawAndOrderPunjab #AAPExposed @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @DrSatishPoonia @BJP4India— Kewal Singh Dhillon (@KewalDhillonPB) October 13, 2026
अकाली दल ने सरकार को घेरा
The Shiromani Akali Dal expresses grave concern over the brutal murder of Parvinder Singh Jhota by a drug peddler. This horrific crime again exposes the total breakdown of law and order in Punjab. We stand firmly with the family of the deceased in this difficult hour. The Punjab-Dokhi Bhagwant Mann government has given a free hand to drug smugglers and criminals, leaving the state defenceless. This government is neck-deep in scams and busy filling its own pockets while Punjabis bleed on the streets. This is not governance, this is misrule and anarchy.— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) October 13, 2026
भाजपा के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ सरकार पर बरसे
ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਦਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆਂ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਧਾੜਵੀਆਂ ਲਈ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) October 13, 2026
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