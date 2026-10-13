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मानसा में परविंदर झोटा हत्याकांड पर मुख्यमंत्री भगवंत मान सख्त, बुलाई हाई लेवल मीटिंग; विपक्ष ने घेरी सरकार

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Tue, 13 Oct 2026 01:18 PM (IST)

परविंदर झोटा की हत्या के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कड़े सवाल उठाए हैं।

परविंदर सिंह झोटा की फाइल फोटो और सीएम भगवंत मान।

परविंदर सिंह झोटा की फाइल फोटो और सीएम भगवंत मान।

HighLights

  1. मानसा में नशा विरोधी परविंदर झोटा की सरेआम हत्या।

  2. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुलाई उच्च-स्तरीय कानून-व्यवस्था बैठक।

  3. विपक्षी दलों ने पंजाब सरकार को कानून-व्यवस्था पर घेरा।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के मानसा जिले में नशा विरोधी मुहिम चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की सरेआम हुई हत्या के बाद राज्य की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। इस घटना के बाद पंजाब सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक हाईलेवल बैठक बुलाई है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी जिलों के पुलिस कमिश्नरों, सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस और डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। दूसरी ओर, इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

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भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया पर तीखा प्रहार करते हुए सवाल उठाया है कि क्या अब पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों का मुंह इसी तरह गोलियों से बंद किया जाएगा। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और पीड़ित परिवार के साथ हर संभव खड़े रहने की बात कही है।

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को यह भरोसा दिलाया है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। 

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बलतेज पन्नू ने दिश आश्वासन-


भाजपा पंजाब प्रधान केवल ढिल्लों ने किया घटना का विरोध


अकाली दल ने सरकार को घेरा


भाजपा के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ सरकार पर बरसे

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