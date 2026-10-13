बॉक्सर से नशा विरोधी योद्धा बने परविंदर झोटा की कहानी, खुद इस दलदल से निकल ड्रग्स के खिलाफ शुरू की थी मुहिम

अनुज शर्मा, मानसा। तकरीबन 39 साल का परविंदर सिंह झोटा एक पेशेवर बॉक्सर था, जिसने नशे की गिरफ्त से निकल इसके खिलाफ आवाज उठाई। तकरीबन 8 साल नशे से दूर रहने के बाद जब पंजाब के हालात बिगड़ते देखे तो अप्रैल 2023 में उसने मानसा में नशे बेचने वालों के खिलाफ मुहीम शुरू कर दी। उन्होंने इस मुहीम को शुरू करने से पहले किसान संगठनों का समर्थन व मार्ग दर्शन लिया। जिसके बाद मुहीम का नाम रखा गया- 'नशा रोको, रोजगार दो'।

जैसे-जैसे परविंदर सिंह झोटा का विरोध आगे बढ़ा, उन्होंने गांवों में मेडिकल स्टोरों और घरों पर छापे मारने शुरू किए और लोगों को नशा न बेचने और नशा न करने की सलाह दी। वे मानसा और बठिंडा में फेमस होने लगा।जिसका असर यह हुआ कि मानसा और बठिंडा के गांवों में नागरिक 'नशा रोको समितियां' बनने लगीं।

मामले ने तूल पकड़ा तो शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ली और परविंदर सिंह केस से बाहर आ गए। परविंदर सिंह के खिलाफ ये एक मामला नहीं था। परविंदर सिंह के खिलाफ एक साल के अंदर ही ऐसी 2 से 3 घटनाएं सामने आई थीं।

आज केमिस्ट शॉप मालिक ने ही की हत्या मानसा में आज एक केमिस्ट शॉप मालिक अश्विनी कुमार ने ही उसकी हत्या कर दी। परविंदर सिंह ने केमिस्ट शॉप मालिक के खिलाफ अवाज उठाई थी। उन्होंने लाइव होकर केमिस्ट शॉप ऑनर का सच सामने रखा। जिसके बाद केमिस्ट शॉप मालिक ने पिस्टल निकाली और परविंदर पर तीन गोलियां दाग दी। अस्पताल में परविंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया गया।