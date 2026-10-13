पंजाब को दहलाने की कोशिश, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आ रहे थे हथियार और हेरोइन; ISI के 10 गुर्गे गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। त्यौहरों से पहले पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश को अमृतसर पुलिस ने नाकामयाब कर दिया है। अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरहद पार से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया है। इनमें छह विदेशी पिस्तौल, छह मैगजीन, 12 कारतूस, 4.409 किलोग्राम हेरोइन, आधा किलोग्राम अफीम और 12 लाख 90 हजार रुपये की ड्रग मनी शामिल है।