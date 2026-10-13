पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रेल हादसा, पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन; 5 लोगों की मौत
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
HighLights
पाकिस्तान के पंजाब में पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी।
हादसे में पांच लोगों की मौत, कई घायल हुए।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दुख जताया, जांच के आदेश।
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और अन्य कई लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज ने मामले की जानकारी दी।
घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा
न्यूज एजेंसी AP ने पाकिस्तान रेलवे के प्रवक्ता कलीम अख्तर के हवाले से बताया कि कराची के दक्षिणी बंदरगाह शहर से उत्तर-पश्चिमी शहर पेशावर जा रही रहमान बाबा एक्सप्रेस पंजाब प्रांत के शेर शाह में पटरी से उतर गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए मुल्तान के निश्तर अस्पताल ले जाया गया, जबकि बचाव दल दुर्घटनास्थल पर अपना काम कर रहा है। जियो न्यूज के मुताबिक, यह दुर्घटना सुबह करीब 5:15 बजे हुई।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाद शरीफ ने अलग-अलग बयानों में मौतों पर दुख जताया और अधिकारियों को घायलों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया।
पुराने ट्रैक और पुराने सिग्नलिंग सिस्टम की समस्या से जूझ रहा देश
पाकिस्तान में ट्रेन दुर्घटनाएं आम हैं, जहां रेलवे सिस्टम दशकों से कम निवेश, पुराने ट्रैक और पुराने सिग्नलिंग सिस्टम की समस्याओं से जूझ रहा है। 2023 में, दक्षिणी पाकिस्तान में एक पैसेंजर ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।