पाकिस्तानी सेना का विमान ट्रेनिंग के दौरान क्रैश, हादसे में 2 पायलटों की मौत

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सेना का एक विमान तकनीकी खराबी के कारण ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें दो पायलटों की मौत हो गई। घटना बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के पास हुई है।

ट्रेनिंग के दौरान विमान क्रैश

सेना ने न्यूज एजेंसी PTI को मामले की जानकारी देते हुए कहा, 'दोपहर के समय, तकनीकी खराबी के कारण पाकिस्तानी आर्मी एविएशन का एक मुशशक ट्रेनिंग विमान क्वेटा के नवां किल्ली के पास क्रैश हो गया।'