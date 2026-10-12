बलूचिस्तान के ग्वादर में BLA का बड़ा हमला, पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के 13 जवानों की मौत

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के जिवाणी में दो नावों पर हुए हमले में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के 13 जवान मारे गए। समूह ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन को उसकी समुद्री इकाई, हम्माल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स ने अंजाम दिया।

BLA ने इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली और 11 अक्टूबर को एक बयान में दावा किया कि हमले में पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड की दो नावों को निशाना बनाया गया और इसमें 13 जवानों की मौत हो गई। BLA की मैरीटाइम विंग 'हम्माल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स' का ऑपरेशन 11 अक्टूबर को जारी एक आधिकारिक बयान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि इस हमले को उसकी खास नौसैनिक विंग हम्माल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स (HMDF) ने अंजाम दिया। BLA के प्रवक्ता जीयंद बलोच के मुताबिक संगठन ने 13 अप्रैल को अपनी मैरीटाइम विंग बनाई थी जिसने अपना पहला समुद्री ऑपरेशन एक दिन पहले 12 अप्रैल को मील तियाब इलाके में चलाकर पाकिस्तानी नेवी की पेट्रोल बोट को निशाना बनाया था और तीन जवानों को मार दिया था।