गुरुद्वारा बंगला साहिब में पुलिस के जूते पहनकर घुसने पर बवाल, AAP नेताओं ने अकाल तख्त साहिब को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में पुलिस के जूते पहनकर प्रवेश करने की घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पार्टी के विधायकों और नेताओं ने डा. इंद्रबीर सिंह निज्जर की अगुवाई में जत्थेदार को ज्ञापन सौंपा है।

पार्टी नेताओं ने कहा कि दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान कुछ छात्र गुरुद्वारा में आए थे। इनका पीछे करते हुए करते हुए पुलिस जूते पहनकर अंदर दाखिल हुई। यह मर्यादा का उल्लंघन है। इस पर अकाल तख्त साहिब को संज्ञान लेना चाहिए। इसी बीच विधायक गयासपुरा को अगर तक सचिवालय में जाने से रोक दिया गया।

इनके अलावा डेरा बाबा नानक के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा, अमृतसर पूर्वी की विधायक जीवनजोत कौर, महल कलां के विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी, खेमकरण के विधायक सरवन सिंह धुन्न, लुधियाना के विधायक कुलवंत सिंह ग्यासपुरा, बाबा बकाला के विधायक दलवीर सिंह तुंग, राजासांसी की हलका प्रभारी सोनिया मान, तरनतारन के प्रधान एवं जिला परिषद के चेयरमैन अंगदीप सिंह, खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और अटारी के विधायक जसविंदर सिंह रमदास शामिल हुए।