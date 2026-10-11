CJP प्रदर्शन में पूर्व BJP विधायक की बेटी भी हिरासत में ली गईं, बंगला साहिब के पास पार्क से पुलिस ने उठाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई नेताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

इसी क्रम में पूर्व BJP विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्विनी राजे सिंह ने दावा किया कि उन्हें बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एक पार्क में बैठने के दौरान हिरासत में लिया गया।

detained near Bangla Sahib for sitting in a park. currently being held in Keshav Puram police station. https://t.co/xQG3hUwAIp — Yashaswinee Raje Singh (@ywineethepooh) October 10, 2026

बंगला साहिब के पास पार्क में बैठने पर हिरासत का दावा

यशस्विनी राजे सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें शनिवार को बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एक पार्क में बैठने के कारण दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें केशवपुरम पुलिस स्टेशन में रखा गया है।

यह कार्रवाई CJP की ओर से जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन की योजना के बीच हुई। प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।