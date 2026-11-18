डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने में अभी कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। पहले नवंबर में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब पार्टी दिसंबर में पहली सूची जारी करने की तैयारी में है। इसमें 30 से 40 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं।

पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि टिकट आवंटन में जल्दबाजी नहीं की जाएगी और केवल उन्हीं नेताओं को उम्मीदवार बनाया जाएगा, जिनकी जीत की संभावना मजबूत होगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि पार्टी टिकटों के चयन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे नेताओं को प्राथमिकता देगी, जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जिनकी अपने विधानसभा क्षेत्र में मजबूत पकड़ है।

उम्मीदवारों के चयन के लिए पंजाब कांग्रेस के साथ राहुल गांधी की टीम भी सर्वे कर रही है। सर्वे में जिन नेताओं के पक्ष में बेहतर रिपोर्ट आएगी और जिनके जीतने की संभावना अधिक होगी, उन्हें टिकट देने पर विचार किया जाएगा।