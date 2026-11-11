एक पार्टी के दो रास्ते! परगट ने छेड़ा 'इंसाफ' अभियान तो चन्नी निकालेगी 'साइकिल' रैली; पंजाब कांग्रेस में कब थमेगी कलह?

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में हाल ही में बड़ा फेरबदल हुआ। राजा वड़िंग को हटाकर कांग्रेस ने परगट सिंह को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस प्रभारी पद से हटाकर सचिन पायलट को नया प्रभारी बनाया

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस के बीच लंबे समय से चल रही खटपट को संभालने के लिए पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव तो किया, लेकिन इससे पंजाब के नेताओं के बीच फिर एक नई कलह ने जन्म ले लिया। वर्तमान में लुधियाना सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच मतभेद है, जिसका असर अब पार्टी में व्यापक रूप से नजर आ रहा है। पंजाब कांग्रेस में अभी खत्म नहीं हुई कलह पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नए अध्यक्ष परगट सिंह ने पूरे राज्य में जनसंपर्क अभियान 'पंजाब मंगदा इंसाफ' शुरू किया है। इस बीच सभी नेताओं को एकजुट होकर इस अभियान को सशक्त बनाना चाहिए था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक अलग राह तलाश रहे हैं। इस तरहअब पार्टी के भीतर गुटबाजी की अटकलें एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) के इस कार्यक्रम को संगठन की अपनी अलग पहचान बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है ताकि चन्नी के राजनीतिक कार्यक्रम का असर राज्य इकाई की गतिविधियों पर हावी न हो जाए।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने परगट को यह कार्यक्रम बुधवार के लिए तय करने की सलाह दी थी यानी चन्नी की प्रस्तावित यात्रा से एक दिन पहले। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चन्नी अपनी साइकिल रैली के लिए तैयारियों में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार, इस जनसंपर्क अभियान को विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।

नेताओं ने जताई चिंता कुछ नेताओं ने चिंता जताई है कि चन्नी का अभियान कांग्रेस संगठन के बजाय उनके व्यक्तिगत नेतृत्व पर ज्यादा केंद्रित होता दिख रहा है। हालांकि, परगट ने इस समय के राजनीतिक महत्व को अधिक तवज्जों नहीं दी है।