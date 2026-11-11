फरीदकोट में सुखबीर बादल ने दी गरंटियां, दुकानदारों को अफसर राज और गैंगस्टरवाद से मुक्ति दिलाने का किया वादा

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने फरीदकोट जिले के दौरे पर पहुंचे बादल ने सबसे पहले जैतो में व्यापारियों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि पंजाब में अकाली दल की सरकार बनने पर छोटे दुकानदारों को बिजली बिलों में विशेष रियायत दी जाएगी।

साथ ही उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और अधिकारियों की कथित धक्केशाही से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। सुखबीर बादल ने कहा कि छोटे दुकानदार प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। शहरों और कस्बों में हजारों परिवार छोटे कारोबार के सहारे अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं, लेकिन बढ़ते बिजली खर्च और सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने गैंगस्टरवाद पर भी प्रहार करते हुए कहा कि लोगों की जान-माल की सुरक्षा और प्रदेश में शांति बनाए रखना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशासन को स्पष्ट दिशा-निर्देश देकर कानून व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है और लोगों का सुरक्षा के प्रति विश्वास बहाल किया जा सकता है।

8वीं के बाद हर स्कूल में मिलेगी स्किल ट्रेनिंग शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की घोषणा करते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली दल की सरकार बनने पर आठवीं कक्षा के बाद प्रदेश के हर स्कूल में स्किल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ तकनीकी और व्यावसायिक हुनर से भी लैस करना है, ताकि वे भविष्य में नौकरी तलाशने के बजाय अपना कारोबार शुरू करने के भी काबिल बन सकें।