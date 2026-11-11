विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस का 'पंजाब मंगदा इंसाफ' अभियान शुरू, जनता के सुझावों से बनेगा घोषणा पत्र

डॉ सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपना चुनावी होमवर्क तेज कर दिया है। बुधवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ‘पंजाब मंगदा इंसाफ’ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत कांग्रेस नेता अब प्रदेश के अलग-अलग जिलों और विधानसभा हलकों में जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे।

नशे, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था सहित पंजाब से जुड़े दूसरे अहम मुद्दों पर जनता की राय और सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि पंजाब के लोगों की राय जानने और उनकी समस्याओं को समझने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी लोगों के बीच जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे।

जनता से मिलने वाले सुझावों के आधार पर पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी, ताकि पंजाब की वास्तविक समस्याओं को उसमें जगह मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इन मुद्दों के समाधान के लिए काम किया जाएगा।

परगट सिंह ने कहा कि चार नवंबर को संगरूर में राहुल गांधी की रैली के साथ ही कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब विभिन्न रैलियों, जनसभाओं और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से पार्टी नेता अपने-अपने जिलों और विधानसभा हलकों में लोगों तक पहुंचेंगे। ‘पंजाब मंगदा इंसाफ’ अभियान भी इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है।